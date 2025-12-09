En Venezuela se encuentra por comenzar la entrega de un nuevo apoyo económico destinado a los adultos y adultas mayores. Durante las próximas horas, el Sistema Patria iniciará la liberación de este beneficio especial, pensado para acompañar a este sector de la población en el cierre del año. A continuación, te contamos todos los detalles.

Atención adultos mayores en Venezuela: se entregará un bono especial y este es el monto que recibirás

El pago será depositado directamente en el monedero digital asociado al Carnet de la Patria y forma parte de las asignaciones correspondientes a diciembre de 2025, mes en el que el Ejecutivo Nacional suele activar ayudas adicionales para los pensionados y personas de la tercera edad registradas en la plataforma.

También vale tener presente que este beneficio no se asigna a todos al mismo tiempo, sino que llega por etapas, conforme el sistema va procesando a cada persona registrada.

Según la información difundida en las actualizaciones mensuales del Sistema Patria y sus canales oficiales, este depósito corresponde al programa 100% Amor Mayor, destinado exclusivamente a la atención económica de los adultos mayores del país.

Las personas incorporadas al programa 100% Amor Mayor, tanto quienes acaban de ser aprobadas como quienes ya formaban parte del beneficio, recibirán en sus teléfonos el siguiente mensaje de texto enviado por la plataforma para confirmar la asignación correspondiente: “FELICITACIONES. Ha sido beneficiado con la PENSIÓN AMOR MAYOR enviada por el presidente Nicolás Maduro“.

¿Qué más debes saber sobre la entrega del Bono 100% Amor Mayor?

Una vez recibido el aviso, el beneficiario debe ingresar al portal www.patria.org.ve para hacer efectivo el depósito. Dentro de la plataforma, es necesario dirigirse al menú Inicio y luego seleccionar la sección Protección Social, donde podrá confirmar y activar la pensión asignada.

En cuanto al monto correspondiente a este beneficio para los adultos mayores, la plataforma establece un pago de 130 bolívares, cifra equivalente al salario mínimo vigente en el país.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.

