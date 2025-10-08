Desde el 10 de enero de 2025, cuando Nicolás Maduro asumió un nuevo período presidencial en Venezuela, su gobierno ha mantenido la entrega de ayudas económicas a millones de ciudadanos. En esta línea, recientemente se confirmó —según fuentes oficiales— la activación de un nuevo bono dirigido a adultos mayores. El pago se realiza exclusivamente a través del sistema veMonedero, vinculado a la plataforma del Sistema Patria.

¡Atención adultos mayores! Sistema Patria activa nuevo pago este miércoles 8 de octubre: revisa cómo y cuándo cobrar

El Sistema Patria comenzó la entrega del beneficio “100% Amor Mayor” correspondiente al mes de octubre, dirigido a los adultos mayores del país. El monto asignado es de 130 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 0,69 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La noticia fue difundida a través de los canales oficiales y redes sociales asociadas al programa.

La entrega del subsidio se llevará a cabo de forma directa y progresiva, exclusivamente para los usuarios que se encuentren debidamente registrados en la plataforma digital del Sistema Patria. Los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto enviado desde los números 3532 o 67373. Una vez recibido el aviso, tendrán un plazo máximo de 15 días para aceptar el beneficio y transferir los fondos a sus cuentas bancarias personales.

Así debes retirar el Bono 100% Mayor

Ingresa al portal oficial del Sistema Patria usando tu usuario y contraseña.

usando tu usuario y contraseña. Dirígete a la sección “Protección Social” y haz clic en la opción “Monedero” .

y haz clic en la opción . Selecciona el monedero de origen , indica el monto a transferir y elige el destino (tu cuenta bancaria).

, indica el y elige el (tu cuenta bancaria). Haz clic en “Continuar” y luego en “Aceptar” para confirmar la transacción.

y luego en para confirmar la transacción. Una vez validada la operación, el sistema mostrará un mensaje de confirmación. ¡Y listo!

¡Evita fallas y demoras! Consejos para que el bono de octubre llegue a tu bolsillo sin problemas vía Sistema Patria

Para acceder a estos beneficios, es indispensable contar con un registro activo en la plataforma oficial del Sistema Patria. Quienes resulten seleccionados recibirán una notificación vía mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373, confirmando que el bono ha sido depositado.

Asimismo, los usuarios pueden consultar el estado de sus asignaciones y montos disponibles mediante la aplicación veMonedero, una herramienta digital que facilita el seguimiento de los depósitos en tiempo real.

Acceder al dinero de los bonos es un procedimiento rápido y completamente en línea. Tras recibir la notificación, el usuario debe ingresar a su cuenta en Monedero Patria y confirmar la recepción del monto depositado para poder disponer de los fondos.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.