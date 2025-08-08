Son muchos los ciudadanos en Venezuela que aguardan con interés el inicio de la entrega del Bono Único Familiar, correspondiente al mes de agosto de 2025. Esta ayuda económica, de carácter mensual, forma parte del grupo de beneficios sociales gestionados por el Gobierno mediante la plataforma del Sistema Patria. A continuación, te contamos varios detalles trascendentales que debes tener en cuenta.

El 7 de agosto, el canal Patria Digital informó que continúa en curso la entrega del Bono Único Familiar a través del Sistema Patria. Este subsidio se deposita de forma automática en la cuenta del beneficiario, sin requerir escaneos de código ni confirmaciones por mensaje. La medida forma parte de una estrategia para integrar varios bonos tradicionales en un solo pago, con el objetivo de hacer más sencilla la gestión para los usuarios.

Este bono representa la integración de diversos programas sociales que anteriormente se distribuían por separado a través del Sistema Patria. Con esta nueva modalidad, todos esos beneficios han sido consolidados en una sola asignación mensual:

Hogares de la Patria

Economía Familiar

100% Escolaridad

Parto Humanizado

Lactancia Materna

Discapacidad (José Gregorio Hernández)

A quiénes está dirigido el Bono Único Familia r

Esta ayuda está destinada principalmente a quienes ya han sido beneficiarios de asignaciones previas dentro de los programas sociales del Sistema Patria. No se trata de una convocatoria abierta ni de un nuevo registro, sino de la continuidad de apoyos económicos para usuarios ya integrados en la plataforma gubernamental.

Cómo cobrar por medio de Sistema Patria

Si ya te llegó la notificación del depósito, solo te falta realizar un trámite breve y fácil para disponer del dinero. Aquí te dejamos los pasos necesarios para cobrar tu bono sin complicaciones:

Ingresa al Sistema Patria: Visita el sitio web www.patria.org.ve o utiliza la aplicación móvil oficial.

Inicia sesión en tu cuenta: Introduce tu número de cédula junto con tu contraseña.

Ve a la sección de beneficios sociales: En el menú principal, selecciona “Inicio” y luego haz clic en “Protección Social”.

Acepta el bono asignado: Localiza el bono disponible y presiona el botón para aceptarlo.

Finaliza la operación: Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso y hacer uso del dinero.

Confirma la recepción del monto: Revisa tu teléfono, ya que recibirás un mensaje de texto confirmando que el monto fue acreditado en tu monedero Patria.