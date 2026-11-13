El Sistema Patria en Venezuela difundió nuevas recomendaciones para disminuir los inconvenientes que presentan los beneficiarios al momento de cobrar sus subsidios a través de VeMonedero. Los problemas registrados en las últimas semanas y el crecimiento de usuarios han motivado a fortalecer las orientaciones sobre el funcionamiento de esta herramienta digital. Estas indicaciones buscan que los ciudadanos conozcan las condiciones necesarias para utilizar correctamente la aplicación y evitar errores que puedan retrasar sus operaciones.

Asimismo, la plataforma hizo hincapié en los pasos esenciales para descargar, configurar y utilizar la aplicación de manera segura. El objetivo es evitar dificultades durante las transacciones y garantizar que los usuarios puedan disponer de sus bonos sin complicaciones. También se busca que los beneficiarios puedan identificar qué datos deben mantener actualizados y cuáles son los requisitos que deben cumplir antes de realizar transferencias o solicitar el retiro de sus fondos. De esta manera, podrán aprovechar las funciones disponibles en VeMonedero y gestionar sus recursos con mayor facilidad.

¿CUÁLES SON LAS 4 RECOMENDACIONES PARA EVITAR ERRORES EN VEMONEDERO?

El Sistema Patria dio a conocer cuatro medidas importantes que los beneficiarios deben tener presentes para evitar inconvenientes al momento de realizar operaciones desde la aplicación:

No utilizar un mismo número telefónico para registrar más de una cuenta. Verificar que el número de celular registrado sea el mismo que está asociado a la entidad bancaria. Realizar transferencias únicamente a integrantes del núcleo familiar que hayan sido previamente verificados. Actualizar periódicamente los datos personales del perfil dentro de la plataforma.

¿QUÉ ES VEMONEDERO Y CUÁLES SON LOS PASOS PARA CONFIGURARLO?

veMonedero es una aplicación oficial que permite recibir, consultar, gestionar y transferir los pagos entregados mediante el Sistema Patria. Esta herramienta digital está dirigida a pensionados, empleados públicos y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, quienes pueden administrar sus recursos directamente desde el teléfono móvil, sin tener que recurrir a trámites presenciales.

Para comenzar a utilizarla, es necesario descargar la aplicación y completar una serie de pasos. Primero, debes buscar veMonedero en la tienda virtual de tu dispositivo, ya sea Google Play o App Store. Antes de instalarla, comprueba que el desarrollador indicado sea JMT ST C.A.

Después de la descarga, abre la aplicación y enlázala con tu cuenta del Sistema Patria. Para ello, puedes escanear el código QR o introducir tus datos de acceso, como el usuario, número de cédula y contraseña. Posteriormente, tendrás que ingresar un código de seguridad y establecer un PIN personal para reforzar la protección de tu cuenta, de acuerdo con la información difundida por Meridiano.

¿CÓMO RETIRAR EL DINERO DE LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Si deseas transferir el dinero de un bono del Sistema Patria hacia una cuenta bancaria, debes completar el siguiente procedimiento:

Accede al portal Patria: Ingresa a www.patria.org.ve utilizando tu número de cédula y contraseña. A continuación, verifica tu identidad mediante la imagen de seguridad y el código solicitado. Busca y acepta el bono: En la página principal, dirígete al apartado Protección Social, identifica el subsidio que deseas recibir y confirma su aceptación. Consulta tu monedero: Ingresa al menú Monedero para revisar el saldo disponible en tu cuenta. Solicita la transferencia bancaria: Selecciona Retiro de Fondos, escoge la cuenta bancaria que tienes afiliada, indica la cantidad que deseas retirar y pulsa Continuar. Finaliza el procedimiento: Comprueba que toda la información ingresada sea correcta y selecciona Aceptar para completar la transacción.

¿QUÉ OTROS ASPECTOS DEBES CONSIDERAR SOBRE EL SISTEMA PATRIA?

Además de conocer el funcionamiento de veMonedero, es importante tener presentes algunas condiciones relacionadas con la recepción y administración de los subsidios: