¡Atención, beneficiarios! Sistema Patria comienza a depositar el Ingreso Contra la Guerra Económica: consulta aquí el cronograma completo de pagos

El respaldo económico brindado por el Gobierno Bolivariano de Venezuela continúa orientado a atender a distintos sectores de la población. Entre los beneficiarios destaca el grupo de adultos mayores jubilados, quienes mensualmente reciben el aporte conocido como “Ingreso Contra la Guerra Económica”. A propósito de ello, en esta nota te vamos a contar todos los detalles sobre el cronograma de pagos, información trascendental sobre este subsidio.

En la tarde del 11 de septiembre, el Sistema Patria comenzó a depositar un nuevo beneficio económico para los empleados públicos. Bajo el nombre de Ingreso Contra la Guerra Económica, este apoyo consiste en un pago único de 18.720 bolívares, que se acreditará automáticamente en el monedero digital de cada trabajador registrado. La información fue confirmada por los canales oficiales de la plataforma, reafirmando el compromiso del gobierno con la protección social de sus servidores.

Los usuarios seleccionados serán alertados mediante mensajes de texto enviados desde los números 3532 o 67373. Una vez recibida la notificación, deberán confirmar la aceptación del subsidio y proceder a transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Este proceso de entrega se realizará de forma progresiva y organizada, como parte de las medidas de protección social implementadas.

De acuerdo con el calendario de pagos previsto para septiembre, próximamente otros grupos de beneficiarios recibirán sus aportes económicos.

El miércoles 17 de septiembre, los jubilados que no reciben Cestaticket tendrán asignado un monto equivalente a 112 dólares indexados, calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Por su parte, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y los beneficiarios del programa Amor Mayor podrían recibir sus depósitos el lunes 22 de septiembre, con un monto aproximado de 50 dólares indexados.

¿Qué más debes saber sobre Sistema Patria?

La plataforma Patria está disponible para los usuarios de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:59 p.m.

Los beneficiarios cuentan con un plazo máximo de 15 días para aceptar los bonos, subsidios o estipendios asignados.

Es importante que los usuarios ingresen regularmente a su perfil para mantener su cuenta activa, lo cual aumenta las posibilidades de ser favorecidos con los apoyos gubernamentales.

Para estar al día con las fechas de asignación, montos y grupos beneficiarios, se recomienda seguir las redes sociales oficiales de Patria, donde se publican todas las novedades.

¿Cómo cobrar los bonos en Sistema Patria?

Para hacer efectivo el cobro de los bonos otorgados a través del Sistema Patria, sigue estos sencillos pasos: