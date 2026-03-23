En Venezuela permanece activo un sistema de distribución de combustibles con costo preferencial, orientado a conductores previamente inscritos y validados dentro del registro administrado por el Estado. Para acceder al beneficio, los usuarios deben mantener actualizada su información en la plataforma gubernamental correspondiente. El mecanismo funciona a través de una programación semanal que se organiza según el dígito final de la matrícula de cada vehículo, estableciendo así turnos específicos para surtir gasolina o diésel. Con esta metodología, las autoridades buscan reducir la congestión en los puntos de suministro y mejorar el orden en la atención. La medida apunta a equilibrar el flujo de consumidores, evitando concentraciones masivas y permitiendo un despacho progresivo a lo largo de la semana. De este modo, se intenta garantizar una entrega más controlada del recurso entre los beneficiarios.

¡Atención conductores! Así será el reparto de gasolina del 23 al 29 de marzo en Venezuela

Lunes 23 de marzo: Placas terminadas en 1 y 2.

Martes 24 de marzo: Placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles 25 de marzo: Placas terminadas en 5 y 6.

Jueves 26 de marzo: Placas terminadas en 7 y 8.

Viernes 27 de marzo: Placas terminadas en 9 y 0.

Sábado 28 de marzo: Placas terminadas en 1 y 2.

Domingo 29 de marzo: Placas terminadas en 3 y 4.

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.