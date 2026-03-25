En Venezuela se mantiene en funcionamiento un esquema estatal que regula el acceso a combustibles con precio subsidiado, dirigido exclusivamente a conductores previamente registrados en el sistema oficial. Para beneficiarse, los usuarios deben contar con sus datos actualizados dentro de la plataforma gubernamental correspondiente. El suministro se organiza mediante un calendario rotativo semanal que toma como referencia el último dígito de la placa, asignando días específicos para que cada vehículo pueda abastecerse. Este modelo permite distribuir la atención de forma ordenada en las estaciones de servicio y evitar concentraciones excesivas de usuarios. A través de este sistema, las autoridades buscan administrar de manera más eficiente la demanda, reduciendo tiempos de espera y garantizando un flujo continuo durante toda la semana. Así, el despacho se realiza de forma escalonada, asegurando un acceso más controlado al combustible entre quienes cumplen con los requisitos establecidos.

¡Atención conductores! Este es el día exacto que te toca gasolina del 25 al 29 de marzo

Miércoles 25 de marzo: Placas terminadas en 5 y 6.

Jueves 26 de marzo: Placas terminadas en 7 y 8.

Viernes 27 de marzo: Placas terminadas en 9 y 0.

Sábado 28 de marzo: Placas terminadas en 1 y 2.

Domingo 29 de marzo: Placas terminadas en 3 y 4.

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.