En Venezuela continúa en funcionamiento un sistema estatal que regula el acceso a la gasolina subsidiada, dirigido exclusivamente a conductores previamente registrados y con datos actualizados en la plataforma oficial. Este requisito resulta indispensable para poder adquirir el combustible a tarifas preferenciales dentro del esquema vigente. El despacho se organiza mediante una programación semanal basada en el último número de la placa de cada vehículo, mecanismo que asigna días específicos para surtir combustible. Esta modalidad busca distribuir de manera ordenada la demanda y evitar aglomeraciones en las estaciones de servicio. Bajo este modelo, las autoridades pretenden optimizar el flujo de usuarios durante la semana, reducir los tiempos de espera y hacer más eficiente el proceso de abastecimiento. Asimismo, el sistema permite ejercer un mayor control sobre el combustible subsidiado, asegurando que el beneficio sea utilizado únicamente por quienes cumplen con las condiciones establecidas por el Estado.

¡Atención conductores! Así será el reparto de gasolina del 27 de abril al 3 de mayo en Venezuela

El esquema de distribución semanal también establece un cronograma específico para el despacho de combustible, organizado según el último dígito de la placa. De acuerdo con esta planificación, el lunes 27 de abril corresponde la atención a vehículos y motocicletas cuyos números culminen en 1 y 2.

Para el martes 28, el suministro se asigna a los terminales 3 y 4, mientras que el miércoles 29 será el turno de las placas finalizadas en 5 y 6. La jornada del jueves 30 continuará con los vehículos identificados con los dígitos 7 y 8.

Posteriormente, el viernes 1 de mayo podrán surtir aquellos con placas que concluyan en 9 y 0. El ciclo se reinicia el sábado 2, cuando nuevamente se atiende a los terminales 1 y 2, y culmina el domingo 3 de mayo con los vehículos cuyos números finalicen en 3 y 4.

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.