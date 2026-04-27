Por Redacción EC

En Venezuela continúa en funcionamiento un sistema estatal que regula el acceso a la gasolina subsidiada, dirigido exclusivamente a conductores previamente registrados y con datos actualizados en la plataforma oficial. Este requisito resulta indispensable para poder adquirir el combustible a tarifas preferenciales dentro del esquema vigente. El despacho se organiza mediante una programación semanal basada en el último número de la placa de cada vehículo, mecanismo que asigna días específicos para surtir combustible. Esta modalidad busca distribuir de manera ordenada la demanda y evitar aglomeraciones en las estaciones de servicio. Bajo este modelo, las autoridades pretenden optimizar el flujo de usuarios durante la semana, reducir los tiempos de espera y hacer más eficiente el proceso de abastecimiento. Asimismo, el sistema permite ejercer un mayor control sobre el combustible subsidiado, asegurando que el beneficio sea utilizado únicamente por quienes cumplen con las condiciones establecidas por el Estado.