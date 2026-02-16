En Venezuela sigue activo un modelo para el reparto de combustible con precio subsidiado, dirigido a automovilistas que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno y registrados en el Sistema Patria. Bajo esta modalidad, quienes tengan vehículo o moto inscrito pueden consultar un calendario semanal donde se detalla qué terminaciones de placa están autorizadas para surtir gasolina entre el 16 y el 22 de febrero de 2026.

¡Atención conductores! Así será la distribución de gasolina del 16 al 22 de febrero en Venezuela

Lunes 16 de febrero: Placas terminadas en 1 y 2

Martes 17 de febrero: Placas terminadas en 3 y 4

Miércoles 18 de febrero: Placas terminadas en 5 y 6

Jueves 19 de febrero: Placas terminadas en 7 y 8

Viernes 20 de febrero: Placas terminadas en 9 y 0

Sábado 21 de febrero: Placas terminadas en 1 y 2

Domingo 22 de febrero: Placas terminadas en 3 y 4

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.