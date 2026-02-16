Por Kenyi Peña Andrade

En Venezuela sigue activo un modelo para el reparto de combustible con precio subsidiado, dirigido a automovilistas que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno y registrados en el Sistema Patria. Bajo esta modalidad, quienes tengan vehículo o moto inscrito pueden consultar un calendario semanal donde se detalla qué terminaciones de placa están autorizadas para surtir gasolina entre el 16 y el 22 de febrero de 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Atención conductores! Así será la distribución de gasolina del 16 al 22 de febrero en Venezuela
Venezuela

¡Atención conductores! Así será la distribución de gasolina del 16 al 22 de febrero en Venezuela

Dólar BCV hoy, domingo 15 de febrero: Tasa oficial según el Banco Central de Venezuela
Venezuela

Dólar BCV hoy, domingo 15 de febrero: Tasa oficial según el Banco Central de Venezuela

Así se cotizó el dólar BCV este viernes 13 de febrero en Venezuela
Venezuela

Así se cotizó el dólar BCV este viernes 13 de febrero en Venezuela

¿Necesitas tu Certificación de Movimientos Migratorios? Así la obtienes paso a paso por Saime
Venezuela

¿Necesitas tu Certificación de Movimientos Migratorios? Así la obtienes paso a paso por Saime