En Venezuela sigue vigente un sistema administrado por el Estado que organiza la venta de combustible a precio subsidiado. Este beneficio está limitado a los conductores que previamente se han inscrito en la plataforma oficial y que mantienen su información actualizada dentro del registro correspondiente. El proceso de abastecimiento se establece mediante un cronograma semanal que rota continuamente y que se basa en el último número de la placa del vehículo. A partir de este criterio, se asignan días específicos en los que cada usuario puede acudir a surtir gasolina en las estaciones de servicio. Este método permite regular la afluencia de vehículos, evitando aglomeraciones y facilitando una atención más ordenada. Al mismo tiempo, contribuye a mejorar la distribución del combustible durante toda la semana, reduciendo los tiempos de espera y manteniendo un flujo más constante. De esta manera, el suministro se realiza de forma escalonada, lo que permite un mayor control en el acceso al combustible y asegura que el beneficio llegue a quienes cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.

Atención conductores: el cronograma de gasolina del 30 de marzo al 5 de abril que debes ver ya

Lunes 30 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Martes 31 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 1 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 2 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 3 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 4 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 5 de abril: Placas de carros y motos que terminen en7 y 8

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.