Por Redacción EC

Miles de conductores venezolanos continúan utilizando el esquema de gasolina subsidiada implementado por el Gobierno, un mecanismo que regula el acceso al combustible mediante una programación basada en el número final de la placa de cada vehículo. El sistema busca ordenar el flujo de usuarios en las estaciones de servicio, reducir los tiempos de espera y asegurar que el beneficio llegue a quienes se encuentran correctamente inscritos en la plataforma oficial. Para acceder al subsidio, además de cumplir con el cronograma correspondiente, es indispensable mantener actualizados los datos personales dentro del Sistema Patria en Venezuela.