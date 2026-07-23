Miles de conductores venezolanos continúan utilizando el esquema de gasolina subsidiada implementado por el Gobierno, un mecanismo que regula el acceso al combustible mediante una programación basada en el número final de la placa de cada vehículo. El sistema busca ordenar el flujo de usuarios en las estaciones de servicio, reducir los tiempos de espera y asegurar que el beneficio llegue a quienes se encuentran correctamente inscritos en la plataforma oficial. Para acceder al subsidio, además de cumplir con el cronograma correspondiente, es indispensable mantener actualizados los datos personales dentro del Sistema Patria en Venezuela.

Así funciona el cronograma para surtir combustible

El despacho del combustible con precio preferencial se organiza mediante un calendario semanal que asigna un día específico a cada conductor según el último dígito de la placa de su automóvil o motocicleta. Esta modalidad permite distribuir la demanda entre las distintas estaciones habilitadas y evitar la congestión que suele producirse cuando todos los usuarios acuden al mismo tiempo.

Gracias a esta planificación escalonada, las autoridades buscan agilizar el abastecimiento y ofrecer una atención más ordenada, especialmente en las zonas donde históricamente se registran largas filas para adquirir gasolina subsidiada.

¡Atención, conductores en Venezuela! Estas son las placas que reciben gasolina subsidiada desde hoy

Jueves 23 de julio: placas que terminan en 5 y 6

Viernes 24 de julio: placas que terminan en 7 y 8

Sábado 25 de julio: placas que terminan en 9 y 0

Domingo 26 de julio: placas que terminan en 1 y 2

El pago solo puede realizarse de manera electrónica

El acceso al combustible subsidiado ya no admite pagos en efectivo. Actualmente, la única modalidad autorizada es el sistema BiopagoPDV, herramienta electrónica utilizada en las estaciones de servicio para procesar cada transacción y descontar automáticamente los litros disponibles del beneficiario.

Esta modalidad también permite llevar un control más preciso del consumo mensual de cada usuario, además de agilizar el proceso de despacho al eliminar el manejo de dinero físico durante la operación.

Consulta tu saldo antes de acudir a la estación

Los beneficiarios pueden verificar en cualquier momento la cantidad de litros disponibles enviando un mensaje de texto al 3777 con la palabra SALDO o GASOLINA. En pocos segundos, el sistema responde con la información actualizada del monedero asociado a la cuenta del Sistema Patria.

Revisar este dato antes de acudir a una estación de servicio ayuda a evitar contratiempos y permite confirmar que el subsidio continúa disponible dentro del cupo mensual asignado.

Quiénes reciben el beneficio y cómo recargar el monedero

El programa está dirigido a propietarios o conductores cuyos vehículos estén registrados en el Sistema Patria y que mantengan el saldo mínimo exigido para activar el beneficio. La asignación mensual contempla 120 litros para automóviles y 60 litros para motocicletas, los cuales pueden utilizarse únicamente en estaciones autorizadas mediante BiopagoPDV.

En caso de no contar con fondos suficientes en el monedero, el usuario puede realizar una recarga electrónica desde cualquiera de los bancos autorizados en Venezuela. Una vez completada la transferencia hacia la cuenta habilitada por el Banco Central de Venezuela, el saldo suele reflejarse en poco tiempo, permitiendo utilizar nuevamente el subsidio conforme al cronograma correspondiente.