En Venezuela continúa funcionando el sistema de gasolina subsidiada para los conductores que están registrados en la plataforma oficial y tienen sus datos actualizados. Esta medida busca organizar mejor la venta de combustible y controlar la demanda en las estaciones de servicio. Para poder surtir gasolina, los usuarios deben seguir un cronograma semanal que se basa en el último número de la placa del vehículo. Cada conductor tiene asignados días específicos para abastecerse, lo que ayuda a mantener un mayor orden y evita que muchas personas acudan al mismo tiempo. Con este sistema, las autoridades buscan reducir las largas filas y hacer más rápido el proceso de suministro en distintas regiones del país. Además, la distribución por turnos permite que el combustible subsidiado llegue de forma más equilibrada a quienes forman parte del programa. La modalidad se mantiene como una de las principales herramientas del Gobierno para administrar el acceso a la gasolina en medio de la alta demanda que existe actualmente.

¡Atención conductores! Estas placas podrán surtir gasolina subsidiada esta semana en Venezuela

Jueves 7 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Viernes 8 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Sábado 9 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Domingo 10 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.