Por Redacción EC

El esquema de gasolina subsidiada continúa siendo una de las principales alternativas para que miles de conductores en Venezuela puedan abastecer combustible a un precio preferencial. Para acceder a este beneficio, las autoridades mantienen un calendario de atención organizado según el último dígito de la placa de cada vehículo, tanto automóviles como motocicletas. Este mecanismo, gestionado mediante el Sistema Patria, establece qué usuarios están autorizados a cargar combustible en una fecha determinada. Por ello, revisar el cronograma correspondiente resulta clave para conocer cuándo corresponde realizar el abastecimiento y evitar contratiempos al momento de acudir a las estaciones de servicio. A continuación te contamos todos los detalles sobre esta situación.