Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Atención conductores! Estas son las placas que podrán acceder a gasolina subsidiada del 26 de febrero al 1 de marzo . | Composición EC: Freepik / EFE
¡Atención conductores! Estas son las placas que podrán acceder a gasolina subsidiada del 26 de febrero al 1 de marzo . | Composición EC: Freepik / EFE
Por Redacción EC

En Venezuela continúa vigente un sistema para suministrar gasolina a precio subsidiado, dirigido a conductores que cumplan los requisitos del Ejecutivo y estén registrados en el Sistema Patria. Según este esquema, quienes tengan automóvil o motocicleta inscritos pueden consultar un calendario semanal que indica las terminaciones de placa autorizadas para repostar entre el 26 de febrero y el 1 de marzo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.