En Venezuela continúa vigente un sistema para suministrar gasolina a precio subsidiado, dirigido a conductores que cumplan los requisitos del Ejecutivo y estén registrados en el Sistema Patria. Según este esquema, quienes tengan automóvil o motocicleta inscritos pueden consultar un calendario semanal que indica las terminaciones de placa autorizadas para repostar entre el 26 de febrero y el 1 de marzo.

¡Atención conductores! Estas son las placas que podrán acceder a gasolina subsidiada del 26 de febrero al 1 de marzo

Jueves 26 de febrero: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Viernes 27 de febrero: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Sábado 28 de febrero: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Domingo 1 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en7 y 8

Desde 2022, el Sistema Patria establece que el pago de gasolina con tarifa subvencionada se realice únicamente de manera electrónica mediante BiopagoPDV. Esta medida eliminó el uso de dinero en efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del cupo mensual disponible para cada vehículo.

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.

