En Venezuela se mantiene activo el sistema de gasolina subsidiada dirigido a los conductores inscritos en la plataforma oficial y que cuentan con sus datos personales y vehiculares al día. La medida forma parte de las acciones implementadas por las autoridades para organizar la distribución de combustible y controlar la afluencia de vehículos en las estaciones de servicio autorizadas. El esquema establece un cronograma semanal basado en el último número de la placa de cada automóvil. Bajo este mecanismo, a los usuarios se les asignan días específicos para abastecerse de gasolina, con el objetivo de evitar largas filas y mejorar el orden en los puntos de suministro ubicados en distintas regiones del país. Según las autoridades, este sistema también permite agilizar la atención en las estaciones de servicio y reducir los tiempos de espera durante las jornadas de despacho. Además, el modelo busca garantizar una distribución más equilibrada del combustible subsidiado entre los ciudadanos registrados en el programa oficial.

¡Atención conductores! Este es el cronograma de gasolina subsidiada del 25 al 31 de mayo en Venezuela

Lunes 25 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Martes 26 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 27 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 28 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 29 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 30 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 31 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde el año 2022, la plataforma Patria dispuso que el pago de la gasolina subsidiada se realice exclusivamente por medios electrónicos mediante el sistema BiopagoPDV. La decisión dejó fuera el uso de dinero en efectivo en las estaciones de servicio adscritas al programa.

Con esta modalidad, las autoridades buscan agilizar el proceso de atención a los conductores y mejorar el control sobre el suministro de combustible con tarifa preferencial. Además, el sistema permite llevar un registro más exacto del cupo mensual asignado a cada usuario registrado en la plataforma oficial.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.