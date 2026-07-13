En Venezuela se mantiene en funcionamiento el esquema de distribución de gasolina subsidiada, un sistema que regula el abastecimiento de combustible mediante un cronograma semanal determinado por el último número de la placa de cada vehículo. Como el calendario se actualiza de forma periódica, los conductores deben verificar constantemente qué fecha les corresponde acudir a las estaciones de servicio autorizadas para acceder al beneficio.

Atención, conductores: este es el cronograma de gasolina subsidiada que regirá del 13 al 19 de julio

El subsidio es administrado a través del Sistema Patria, plataforma encargada de gestionar el cupo mensual de combustible de cada usuario. Los propietarios de automóviles disponen de hasta 120 litros al mes por un monto subsidiado de 3 dólares, volumen que permite abastecer un tanque de 40 litros en tres oportunidades. En el caso de las motocicletas, el programa contempla un límite de 60 litros mensuales, manteniendo el mismo mecanismo de control establecido por las autoridades venezolanas.

Para utilizar este beneficio, los conductores deben estar registrados en el Sistema Patria y contar con fondos disponibles en el Monedero Patria. El saldo puede recargarse mediante cuentas de entidades bancarias venezolanas o con los bonos que entrega el Gobierno, los cuales también pueden destinarse al pago del combustible subsidiado.

El esquema de abastecimiento por terminal de placa busca optimizar la atención en las estaciones de servicio, evitar la congestión y distribuir de manera más ordenada el combustible subsidiado. Gracias a este mecanismo, los usuarios conocen con anticipación el día asignado para surtir gasolina, lo que facilita una mejor organización del proceso de distribución.

Atención, conductores: este es el cronograma de gasolina subsidiada que regirá del 13 al 19 de julio

Lunes 13 de julio: Placas terminadas en 5 y 6

Placas terminadas en 5 y 6 Martes 14 de julio: Placas terminadas en 7 y 8

Placas terminadas en 7 y 8 Miércoles 15 de julio: Placas terminadas en 9 y 0

Placas terminadas en 9 y 0 Jueves 16 de julio: Placas terminadas en 1 y 2

Placas terminadas en 1 y 2 Viernes 17 de julio: Placas terminadas en 3 y 4

Placas terminadas en 3 y 4 Sábado 18 de julio: Placas terminadas en 5 y 6

Placas terminadas en 5 y 6 Domingo 19 de julio: Placas terminadas en 7 y 8

Así funciona el proceso de gasolina subsidiada

Al momento de abastecerse, el sistema verifica automáticamente la información del vehículo y del propietario registrado en la plataforma. Una vez validada la identidad del usuario y el cupo disponible, se descuenta del saldo del Monedero Patria el monto correspondiente al combustible suministrado, mientras que el volumen cargado queda registrado en el historial del beneficiario.

¿Qué debes saber sobre la gasolina subsidiada?

Es importante recordar que el cupo de gasolina subsidiada es personal e intransferible y se renueva cada mes de acuerdo con las normas establecidas por el programa. Si el conductor consume la totalidad de los litros asignados antes de finalizar el periodo, podrá seguir abasteciéndose en las estaciones autorizadas, pero deberá hacerlo bajo la modalidad de combustible a precio internacional, según las condiciones vigentes en el país.