Por Redacción EC

En Venezuela se mantiene en funcionamiento el esquema de distribución de gasolina subsidiada, un sistema que regula el abastecimiento de combustible mediante un cronograma semanal determinado por el último número de la placa de cada vehículo. Como el calendario se actualiza de forma periódica, los conductores deben verificar constantemente qué fecha les corresponde acudir a las estaciones de servicio autorizadas para acceder al beneficio.