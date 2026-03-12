En Venezuela, el sistema de distribución de combustible con tarifa subsidiada sigue funcionando, dirigido a conductores cuyos vehículos están registrados de acuerdo con las normas oficiales y vinculados a la plataforma estatal correspondiente. Este mecanismo organiza la entrega de gasolina y diesel mediante un calendario semanal, donde se establece qué terminaciones de matrícula pueden recargar en días específicos, garantizando un suministro ordenado y equitativo para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Desde 2022, los pagos de la gasolina con precio preferencial se realizan únicamente de manera electrónica a través de BiopagoPDV, asociado a la Plataforma Patria. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, acelerando la atención en estaciones de servicio y asegurando un control más preciso del cupo mensual asignado a cada vehículo. El sistema permite que los usuarios verifiquen su saldo y el historial de consumo, facilitando la planificación de sus repostajes y evitando abusos o desvíos de combustible.

¡Atención conductores! Este es el cronograma para surtir gasolina del 12 al 15 de marzo en Venezuela

Jueves 12 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Viernes 13 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Sábado 14 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Domingo 15 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.