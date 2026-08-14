Por Redacción EC

El suministro de gasolina subsidiada en Venezuela se mantiene bajo un esquema de distribución organizado según el último dígito de la placa de cada vehículo. Por esta razón, los conductores deben revisar el cronograma semanal para identificar el día en que tienen permitido acudir a una estación de servicio autorizada. Este sistema tiene como objetivo ordenar la entrega de combustible y garantizar el acceso al precio preferencial establecido. La asignación de cada jornada está relacionada con el Sistema Patria, plataforma mediante la cual se gestiona el beneficio destinado a los usuarios. Para la semana comprendida entre el 14 y el 16 de agosto, los propietarios de vehículos deberán prestar atención al número final de su matrícula antes de trasladarse a una gasolinera. Conocer previamente la fecha asignada permite a los conductores organizar su abastecimiento y evitar acudir a una estación en un día que no les corresponde. De esta forma, el esquema busca distribuir de manera más ordenada la atención y reducir la acumulación de usuarios en determinados establecimientos.