El suministro de gasolina subsidiada en Venezuela se mantiene bajo un esquema de distribución organizado según el último dígito de la placa de cada vehículo. Por esta razón, los conductores deben revisar el cronograma semanal para identificar el día en que tienen permitido acudir a una estación de servicio autorizada. Este sistema tiene como objetivo ordenar la entrega de combustible y garantizar el acceso al precio preferencial establecido. La asignación de cada jornada está relacionada con el Sistema Patria, plataforma mediante la cual se gestiona el beneficio destinado a los usuarios. Para la semana comprendida entre el 14 y el 16 de agosto, los propietarios de vehículos deberán prestar atención al número final de su matrícula antes de trasladarse a una gasolinera. Conocer previamente la fecha asignada permite a los conductores organizar su abastecimiento y evitar acudir a una estación en un día que no les corresponde. De esta forma, el esquema busca distribuir de manera más ordenada la atención y reducir la acumulación de usuarios en determinados establecimientos.

En esta nota podrás consultar el calendario de gasolina subsidiada correspondiente a esta semana y conocer los principales detalles que debes tener en cuenta para identificar cuándo te corresponde surtir combustible en Venezuela. La programación establece jornadas específicas de acuerdo con la placa de cada automóvil para facilitar la distribución del suministro durante los diferentes días.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Gasolina subsidiada en Venezuela: revisa qué día te toca surtir del 14 al 16 de agosto

Viernes 14 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 15 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 16 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.