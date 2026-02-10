Atención conductores: revisa AQUÍ el cronograma de distribución de gasolina del 10 al 15 de febrero en Venezuela

En Venezuela continúa vigente el esquema de control para la distribución de combustible con tarifa subsidiada, dirigido a conductores que se ajusten a los lineamientos oficiales. Mediante este sistema, los usuarios pueden revisar el calendario habilitado por las autoridades, donde se especifica qué números finales de matrícula pueden abastecerse entre el 10 y el 15 de febrero.

Martes 10 de febrero: placas 9 y 0

placas Miércoles 11 de febrero: placas 1 y 2

placas Jueves 12 de febrero: placas 3 y 4

placas Viernes 13 de febrero: placas 5 y 6

placas Sábado 14 de febrero: placas 7 y 8

placas Domingo 15 de febrero: placas 9 y 0

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.