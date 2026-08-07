Por Redacción EC

En medio del esquema de distribución de combustible vigente en Venezuela, miles de conductores deben mantenerse atentos al calendario oficial para saber cuándo les corresponde abastecer sus vehículos con gasolina subsidiada. El beneficio continúa siendo una alternativa importante para quienes buscan acceder al carburante a un precio preferencial, siguiendo las condiciones establecidas por las autoridades. La asignación se realiza según el último dígito de la placa y es gestionada mediante el Sistema Patria, plataforma encargada de organizar el proceso. Por ello, revisar el cronograma semanal permite conocer la fecha de atención correspondiente y acudir a las estaciones de servicio habilitadas sin contratiempos. En esta nota te contamos cómo opera este mecanismo y qué placas podrán cargar combustible durante el periodo establecido.