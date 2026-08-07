En medio del esquema de distribución de combustible vigente en Venezuela, miles de conductores deben mantenerse atentos al calendario oficial para saber cuándo les corresponde abastecer sus vehículos con gasolina subsidiada. El beneficio continúa siendo una alternativa importante para quienes buscan acceder al carburante a un precio preferencial, siguiendo las condiciones establecidas por las autoridades. La asignación se realiza según el último dígito de la placa y es gestionada mediante el Sistema Patria, plataforma encargada de organizar el proceso. Por ello, revisar el cronograma semanal permite conocer la fecha de atención correspondiente y acudir a las estaciones de servicio habilitadas sin contratiempos. En esta nota te contamos cómo opera este mecanismo y qué placas podrán cargar combustible durante el periodo establecido.

Cronograma por número de placa

El mecanismo fue creado para distribuir la demanda de manera escalonada en las estaciones de servicio, reduciendo las aglomeraciones y agilizando la atención. Así, cada usuario cuenta con un día específico para abastecerse, lo que permite un flujo más ordenado y evita que todos los conductores acudan al mismo tiempo a los puntos de despacho.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

¡Atención, conductores! Revisa si tu placa puede surtir gasolina subsidiada del 3 al 9 de agosto en Venezuela

Viernes 7 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 8 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 9 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.