Por Redacción EC

El programa de gasolina subsidiada sigue siendo una opción fundamental para que miles de personas en Venezuela puedan abastecer sus vehículos con combustible a un costo reducido. Para acceder a este beneficio, se mantiene vigente un cronograma que organiza la atención de acuerdo con el último número de la placa de cada automóvil o motocicleta. Este sistema, administrado a través de la plataforma Sistema Patria, determina los días en que cada conductor está habilitado para surtir gasolina en las estaciones de servicio autorizadas. Por ello, consultar el calendario semanal es indispensable para conocer la fecha asignada, evitar inconvenientes y realizar el abastecimiento sin contratiempos. A continuación, te explicamos cómo funciona este mecanismo y cuáles son las placas autorizadas durante el periodo correspondiente.