Los conductores en Venezuela deberán estar atentos al cronograma de distribución de gasolina subsidiada correspondiente a los próximos días. Como ocurre cada semana, el suministro de combustible se organiza de acuerdo con el último número de la placa de cada vehículo, un mecanismo que busca ordenar la atención en las estaciones de servicio habilitadas y garantizar una entrega más eficiente del beneficio.

Así funciona el subsidio a través del Sistema Patria

El programa es administrado mediante el Sistema Patria, plataforma que controla el cupo mensual asignado a cada usuario. Los propietarios de automóviles pueden acceder a un máximo de 120 litros de gasolina al mes por un costo subsidiado de 3 dólares, mientras que los motociclistas cuentan con un límite de 60 litros, ambos sujetos al mismo sistema de control implementado por las autoridades venezolanas.

Para hacer uso del subsidio, es obligatorio estar registrado en el Sistema Patria y disponer de saldo en el Monedero Patria. Los usuarios tienen la posibilidad de recargar este monedero a través de cuentas de bancos venezolanos o utilizando los bonos otorgados por el Gobierno, los cuales también pueden emplearse para cubrir el pago del combustible.

Además de facilitar el acceso al beneficio, este sistema busca evitar la congestión en las estaciones de servicio mediante un abastecimiento escalonado. Al asignar días específicos según el terminal de la placa, las autoridades pretenden optimizar la distribución del combustible y ofrecer una atención más ordenada a los usuarios.

Cronograma de gasolina subsidiada del 16 al 19 de julio

El calendario vigente establece que el jueves 16 de julio corresponde a las placas terminadas en 1 y 2; el viernes 17, a las placas 3 y 4; el sábado 18, a los vehículos con placas 5 y 6; y el domingo 19 de julio, a las terminadas en 7 y 8. Con esta programación, los usuarios pueden organizar su abastecimiento y reducir los tiempos de espera en las estaciones de servicio autorizadas.