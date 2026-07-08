¡Atención, conductores! Ya salió el cronograma para surtir gasolina subsidiada del 8 al 12 de julio

En Venezuela continúa vigente el sistema de distribución de gasolina subsidiada, un mecanismo que organiza el abastecimiento de combustible mediante un cronograma semanal basado en el último número de la placa de cada vehículo. Debido a que el calendario se actualiza de manera periódica, los conductores deben consultar constantemente qué día les corresponde acudir a las estaciones de servicio habilitadas.

El beneficio se administra a través del Sistema Patria, plataforma desde la cual se controla el consumo mensual de combustible. En el caso de los automóviles, cada usuario puede acceder a un cupo de hasta 120 litros por mes con un costo subsidiado de 3 dólares. Esto permite, por ejemplo, llenar un tanque de 40 litros hasta tres veces durante ese periodo.

Los motociclistas también cuentan con un volumen asignado dentro del programa. Según las condiciones establecidas por el Sistema Patria, el límite mensual para este tipo de vehículos es de 60 litros, respetando el mismo esquema de control implementado por las autoridades venezolanas.

Para acceder al subsidio, es indispensable estar inscrito en el Sistema Patria y disponer de saldo en el Monedero Patria. Los usuarios pueden recargar este monedero mediante cuentas de bancos venezolanos o utilizar los bonos otorgados por el Gobierno para cubrir el pago correspondiente al combustible.

El mecanismo de abastecimiento por terminal de placa tiene como objetivo ordenar la atención en las estaciones de servicio y reducir las largas filas de vehículos. De esta manera, cada conductor conoce con anticipación el día en que puede surtir combustible, lo que contribuye a una distribución más organizada del beneficio subsidiado.

Así funciona el proceso de gasolina subsidiada

Al momento de abastecerse, el sistema verifica automáticamente la información del vehículo y del propietario registrado en la plataforma. Una vez validada la identidad del usuario y el cupo disponible, se descuenta del saldo del Monedero Patria el monto correspondiente al combustible suministrado, mientras que el volumen cargado queda registrado en el historial del beneficiario.

¿Qué debes saber sobre la gasolina subsidiada?

Es importante recordar que el cupo de gasolina subsidiada es personal e intransferible y se renueva cada mes de acuerdo con las normas establecidas por el programa. Si el conductor consume la totalidad de los litros asignados antes de finalizar el periodo, podrá seguir abasteciéndose en las estaciones autorizadas, pero deberá hacerlo bajo la modalidad de combustible a precio internacional, según las condiciones vigentes en el país.

¡Atención, conductores! Ya salió el cronograma para surtir gasolina subsidiada del 8 al 12 de julio