En Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), designado por el Ejecutivo Nacional, se encarga de la recaudación de tributos, llevar a cabo procesos de fiscalización que verifiquen el cumplimiento de las normas tributarias y aplicar las medidas administrativas necesarias que garanticen el pago de las obligaciones fiscales. En ese sentido, dicho organismo público puso a disposición de la ciudadanía una plataforma para que puedan consultar su Registro de Información Fiscal (RIF) en simples pasos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO CONSULTAR EL RIF DESDE LA PÁGINA DEL SENIAT?

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) incorporó una nueva e importante herramienta en su portal web que permite a los ciudadanos venezolanos consultar de manera eficaz y sencilla su Registro de Información Fiscal (RIF) en solo pocos minutos. De esta manera, según la plataforma Meridiano, para acceder a este indispensable servicio, es necesario seguir unos pasos básicos que te compartimos a continuación:

Ingresa a la página www.seniat.gob.ve

Haz clic en “consultar RIF”.

Escribe el número de cédula o RIF de la empresa.

La información será reflejada en la pantalla y podrás conocer el estatus actual.

No obstante, en el caso de que los contribuyentes nacionales necesiten tramitar su RIF de forma digital, ya sea desde casa o cualquier lugar con acceso a internet, tendrán que seguir un procedimiento muy sencillo. Tras ello, es indispensable asistir a una oficina cercana del SENIAT con el objetivo de consignar los documentos, lo que permitirá obtener el RIF. Estos son:

Accede al portal web del Seniat

Pulsa la opción de “Sistemas en línea”

Selecciona “Inscripción de RIF”

Completa el formulario con los datos personales del solicitante

Guarda la información y acepta la inscripción

Descarga o imprime la planilla

Corrobora los recaudos exigidos.

PASOS PARA TRAMITAR EL RIF EN UNA OFICINA DEL SENIAT

Por otro lado, para aquellos venezolanos que opten por realizar el trámite de su RIF de manera presencial, el SENIAT pone a disposición sus oficinas en todo el país, en la que funcionarios públicos revisarán su solicitud y le brindarán dicho digito en ese momento. Así, en el lugar los usuarios podrán: