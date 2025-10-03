Venezuela enfrenta una aguda crisis de abastecimiento de gasolina, uno de los desafíos más críticos en la actualidad. Ante esta situación, el país se ha visto obligado a recurrir a la importación de combustible para mitigar el desabastecimiento. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha diversas medidas con el objetivo de controlar tanto el acceso como el uso del carburante, intentando administrar su distribución de manera más eficiente frente a la escasez.

¡Atención! Estas placas acceden a la gasolina subsidiada en Venezuela para el fin de semana del viernes 3 de octubre al domingo 5 de octubre

Este viernes 3 de octubre, como ya se anunció, les corresponderá el turno a quienes posean placas finalizadas en 9 y 0.

Durante el fin de semana, el ciclo se reiniciará: el sábado 4 podrán abastecerse los vehículos con terminales 1 y 2, mientras que el domingo 5 será el turno de los que tengan placas terminadas en 3 y 4.

¡No te quedes sin este beneficio! Así es el cronograma de la gasolina subsidiada en Venezuela del 3 al 5 de octubre. (Foto: difusión)

Requisitos para acceder a la gasolina subsidiada

A través del denominado PDVSA estatal, hoy quienes acceden a este privilegio conforman esquema de reparto anunciado en 2020 mediante una actualización de precio y cantidad de litros mensuales relacionados a otorgamiento de prestación económica directa.

Este Sistema de Protección de la Gasolina dirigido a dueños y/o conductores venezolanos de autos y motos, y cuyo saldo positivo asciende al menos a los 25,20 bolívares, tiene por objetivo la asignación de cupos de subsidio al consumidor con la finalidad de cubrir gastos por abastecimiento de combustible en estaciones de servicio ubicados a nivel nacional.

Considerando estas precisiones más el costo actual de dicho combustible, y ascendente a los 5 mil Bs. que puedes canjear única y solo electrónicamente mediante BiopagoPDV, te contamos que el beneficio económico entregado oficialmente a través de cronograma de distribución, llega a los 120 litros para autos y 60 para motos de manera mensual.

Cómo recargar mi Monedero Patria

En caso de no disponer de saldo suficiente, es posible transferir fondos desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en Venezuela. Para ello, es necesario registrar la cuenta habilitada del Banco Central de Venezuela destinada a recargas y efectuar la transferencia conforme a las instrucciones establecidas. En la mayoría de las operaciones, el dinero se acredita de forma inmediata.

Cuál sería el nuevo precio internacional de la gasolina

A falta de oficialización por parte del Gobierno Bolivariano mediante el PDVSA, el aumento del precio internacional de la gasolina, termina pareciendo un hecho si tomamos en consideración las coincidentes publicaciones que vienen realizando conductores del país reportando puntualmente detalles entorno al incremento de tarifa hasta los $0,75.

Con respecto a ello, resulta importante destacar que Bloomberg como medio especializado, hoy profundiza sobre el tema en cuestión recogiendo la opinión y el conocimiento de expertos que confirman que el régimen chavista tiene la intención de incrementar un 0,25 dólares el monto base por litros, y aplicarlo hacia todas las ciudades del país.