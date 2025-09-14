El Sistema Patria anunció una nueva jornada de pagos de bonos dirigida a distintos sectores de la población venezolana, con la finalidad de mantener la política de protección social impulsada por el Gobierno Nacional.

Los depósitos comenzaron a realizarse desde el 13 de septiembre y se extenderán hasta el día 20, en un proceso gradual que llegará directamente a quienes estén registrados en la plataforma digital. A continuación, te contamos cuáles son los bonos en cuestión y cómo saber si eres beneficiario.

¿CUÁLES SON LOS BONOS QUE ESTÁN SIENDO PAGADOS?

Durante este período se activaron dos asignaciones principales:

Movimiento Somos Venezuela , dirigido a brigadistas en todo el país, con un monto establecido en 810,10 bolívares.

, dirigido a brigadistas en todo el país, con un monto establecido en 810,10 bolívares. Ingreso de Guerra Económica para jubilados de la administración pública, equivalente a 112 dólares indexados, lo que representa alrededor de 17.417 bolívares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Estos subsidios forman parte de las compensaciones económicas que buscan mitigar los efectos de la inflación y garantizar apoyo directo a los sectores más vulnerables.

¿CÓMO PUEDO SABER SI RECIBÍ ALGUNO DE ESTOS BONOS?

El sistema notifica a los beneficiarios mediante mensajes de texto que provienen de los números 3532 o 67373. Una vez recibida la alerta, los usuarios deben ingresar a su perfil en la plataforma Patria y revisar la sección del monedero digital.

Otra opción disponible es acceder a la aplicación veMonedero, habilitada para dispositivos Android y iPhone, donde se puede verificar de forma rápida si el monto ya fue acreditado, según explica la plataforma Meridiano.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿CÓMO REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?