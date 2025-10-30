En octubre de 2025, la plataforma digital veMonedero, perteneciente al Sistema Patria, mantiene activos sus programas de asistencia económica dirigidos a la ciudadanía en Venezuela. A través de estos bonos, el sistema busca respaldar a las familias frente a los costos básicos de la vida diaria —como la alimentación, el transporte y los servicios públicos— fortaleciendo de esta manera la estabilidad y el sustento del hogar en todo el territorio nacional.

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

El Sistema Patria inició la entrega de un nuevo grupo de bonos especiales, que serán entregados a los beneficiarios en la última semana de octubre. Por ello, se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los desembolsos programados durante esta semana. Estos beneficios constituyen un importante respaldo económico para millones de venezolanos, ayudándolos a cubrir parte de sus gastos básicos.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público registrados en nóminas especiales, este beneficio busca reconocer su labor dentro de las instituciones del Estado.

Bono Cuadrantes de Paz: Destinado a los funcionarios de seguridad ciudadana, entre ellos miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como bomberos y personal de Protección Civil (PC).

Bono Cultores Populares: Orientado a quienes representan la identidad cultural y artística del país, como reconocimiento a su aporte en la preservación de las tradiciones venezolanas.

Programas para la Juventud: En este ámbito se incluyen el Bono Misión “Robert Serra”, enfocado en jóvenes que desarrollan proyectos productivos o de formación, y el Bono Chamba Juvenil, destinado a venezolanos de 18 a 35 años que forman parte de esta misión económica.

Movimiento Comunitario: El Bono Somos Venezuela será entregado a los brigadistas activos que trabajan en comunidades a lo largo del territorio nacional, en reconocimiento a su labor social.

Cómo saber si eres beneficiario de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.