En varios países de América del Sur, el combate contra la inflación se ha traducido en políticas centradas en la entrega de ayudas económicas, priorizando bonos dirigidos a los sectores más vulnerables. Esta estrategia, adoptada desde hace algunos años, ha generado atención tanto en los medios de comunicación como entre los propios beneficiarios. De cara a agosto de 2025, estas medidas continúan vigentes. En el caso de Venezuela, por ejemplo, los ciudadanos siguen recibiendo transferencias mensuales a través de la plataforma veMonedero, vinculada al Sistema Patria.

A propósito de ello, aquí te vamos a contar cuáles los bonos que se entregarán en agosto para los núcleos familiares en Venezuela vía Sistema Patria, además de otros detalles relevantes sobre la entrega de estos subsidios.

Bonos para el núcleo familiar:

Bono Hogares de la Patria

Bono Economía Familiar

Bono 100 % Escolaridad (uno por cada niño escolarizado)

¿Cuáles son los otros bonos que se entregan?





Bonos dirigidos a grupos específicos:

Bono de Guerra Económica para pensionados del IVSS y Amor Mayor

Bono para trabajadores públicos activos y jubilados

Bono José Gregorio Hernández (personas con discapacidad)

Bono Parto Humanizado y Lactancia Materna

Otros bonos:

Bono Contra la Guerra Económica para nómina pública

Bono de Corresponsabilidad y Formación

Bonos especiales mensuales (bono especial, segundo bono especial)

Cómo cobrar por medio de Sistema Patria

Si ya te llegó la notificación del depósito, solo te falta realizar un trámite breve y fácil para disponer del dinero. Aquí te dejamos los pasos necesarios para cobrar tu bono sin complicaciones:

Ingresa al Sistema Patria: Visita el sitio web www.patria.org.ve o utiliza la aplicación móvil oficial.

Inicia sesión en tu cuenta: Introduce tu número de cédula junto con tu contraseña.

Ve a la sección de beneficios sociales: En el menú principal, selecciona “Inicio” y luego haz clic en “Protección Social”.

Acepta el bono asignado: Localiza el bono disponible y presiona el botón para aceptarlo.

Finaliza la operación: Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso y hacer uso del dinero.

Confirma la recepción del monto: Revisa tu teléfono, ya que recibirás un mensaje de texto confirmando que el monto fue acreditado en tu monedero Patria.