El último 24 de septiembre, el Gobierno de Venezuela oficializó una nueva tarifa para el transporte público urbano en el país, a través de la Gaceta Oficial Nº 43.218. Con esta medida, se busca ordenar los precios del pasaje y dar estabilidad al sector, al mismo tiempo que se otorgan beneficios a usuarios específicos, como adultos mayores y estudiantes.

La disposición establece montos claros, descuentos obligatorios y una estructura que diferencia el transporte urbano del suburbano. Con ello, se intenta equilibrar la demanda de los gremios del transporte y la capacidad de pago de los ciudadanos. Descubre las nuevas tarifas en la siguiente nota.

¿CUÁL ES LA NUEVA TARIFA DEL PASAJE URBANO EN VENEZUELA?

Desde el 24 de septiembre, el precio mínimo del pasaje urbano quedó fijado en 40 bolívares. La medida es de aplicación nacional y obliga a todas las unidades de transporte público, incluidos los llamados “carritos por puesto”, a respetar este monto como tarifa base.

¿QUÉ GRUPOS DE USUARIOS RECIBEN EXONERACIONES Y DESCUENTOS?

El decreto contempla beneficios especiales para ciertos sectores de la población:

Mujeres mayores de 55 años: no pagarán pasaje.

Hombres a partir de los 60 años: quedan exonerados.

Estudiantes de educación básica, media y diversificada: deben cancelar únicamente la mitad del precio si asisten con uniforme.

Estudiantes universitarios: abonarán 20 bolívares al presentar su carné.

Con estas medidas, se busca aliviar los gastos de transporte en sectores considerados prioritarios.

Transporte público en Venezuela. | Foto: AFP

¿CÓMO QUEDAN LAS TARIFAS PARA EL TRANSPORTE SUB-URBANO?

El decreto establece precios diferenciados según la distancia recorrida. Las tarifas son las siguientes:

De hasta 10 km: 40 bolívares.

De 10,1 a 20 km: 45 bolívares.

De 20,1 a 30 km: 50 bolívares.

De 30,1 a 40 km: 55 bolívares.

De 40,1 a 50 km: 60 bolívares.

De 50,1 a 60 km: 65 bolívares.

De 60,1 a 70 km: 70 bolívares.

De 70,1 a 80 km: 75 bolívares.

De 80,1 a 90 km: 80 bolívares.

De 90,1 km en adelante: 85 bolívares.

Esta disposición se aplica también a vehículos con capacidad de cinco puestos, los cuales están obligados a respetar los montos mínimos. Sin embargo, en casos puntuales se permite que los transportistas aumenten hasta un 100 % del valor oficial, siempre que cumplan con las condiciones establecidas, según informa la plataforma Meridiano.

¿QUÉ HABÍAN PROPUESTO LOS GREMIOS DE TRANSPORTE?

Los representantes del sector transporte solicitaron un ajuste mayor al aprobado. Su propuesta consistía en fijar el pasaje urbano en 85 bolívares, equivalente aproximadamente a medio dólar. Además, plantearon que el pasaje mínimo quedara anclado a 0,50 USD de manera permanente.

Dentro de sus exigencias también se encontraba la creación de un bono de transporte que oscilaría entre 25 y 30 dólares, con la finalidad de cubrir los gastos operativos de las unidades y asegurar su sostenibilidad.

¿QUÉ GARANTIZA LA PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL?

Aunque el ajuste no alcanzó las aspiraciones de los gremios, la publicación en Gaceta Oficial da validez legal a la estructura de tarifas y beneficios aprobados. Con ello, tanto los montos del pasaje urbano y suburbano como las exoneraciones a adultos mayores y descuentos a estudiantes pasan a ser de aplicación obligatoria en todo el territorio. De esta manera, se busca frenar cobros excesivos, establecer reglas claras para los transportistas y brindar mayor seguridad a los usuarios del servicio.