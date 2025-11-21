¡Atención jubilados! Se conocen los primeros detalles de los aguinaldos vía Sistema Patria: mira AQUÍ todo lo que debes saber

La administración de Venezuela está culminando los preparativos para poner en marcha varios desembolsos destinados a quienes ya concluyeron su vida laboral o reciben una pensión. Estos aportes abarcarán tanto los pagos habituales de cada mes como las bonificaciones decembrinas, y serán canalizados a través de la plataforma estatal de transferencias y del organismo responsable de la seguridad social.

Con base en la tendencia registrada en periodos previos, se prevé que la plataforma Patria informe el 21 de noviembre sobre la disponibilidad del aporte denominado Ingreso Contra la Guerra Económica. Este tipo de comunicados suele difundirse de manera progresiva con el propósito de organizar mejor el proceso de entrega.

Los organismos competentes han subrayado que los abonos se realizan de manera directa, sin intermediarios. En consecuencia, la plataforma Patria destaca que:

Nadie ajeno al sistema puede gestionar ni entregar estas ayudas.

Es importante mantener la confidencialidad de la información personal y no revelarla a personas desconocidas.

No hay gestores oficiales que operen a través de plataformas sociales.

¿Qué se recomienda a los usuarios de Sistema Patria?

La plataforma también recomienda mantener la información del usuario al día para asegurar la entrega adecuada de los apoyos. Entre los elementos que conviene revisar se incluyen:

Dirección de correo electrónico y contacto telefónico.

Situación laboral registrada en el sistema.

Asimismo, recuerdan que desde la misma interfaz se pueden realizar pagos de servicios básicos, como energía eléctrica, suministro de agua y telecomunicaciones.

¿Qué bonos se entregarán en los siguientes días?

Bono de Guerra para pensionados

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.