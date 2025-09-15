Según las proyecciones basadas en el historial de pagos del Sistema Patria, se estima que en las próximas horas comience la asignación del Bono de Guerra Económica dirigido a los jubilados del sector público en Venezuela. Este beneficio, que forma parte del conjunto de ayudas sociales otorgadas por el Gobierno, se entrega de manera directa a través del monedero digital de la plataforma, como ha ocurrido en meses anteriores.

Se espera que entre el 15 y el 17 de septiembre, el Sistema Patria inicie la entrega del Bono de Guerra Económica correspondiente a los jubilados de la administración pública. Los beneficiarios recibirán la notificación del depósito a través de un mensaje de texto proveniente del número corto 3532, así como mediante una alerta en la aplicación veMonedero, utilizada para gestionar fondos dentro de la plataforma.

En septiembre, el Bono de Guerra Económica para jubilados llega con un ajuste en su valor en bolívares, registrando un incremento en comparación con el mes anterior. Para esta ocasión, el monto se sitúa en aproximadamente 17.600 bolívares, equivalente a unos 112 dólares, según el tipo de cambio oficial.

El Sistema Patria continúa implementando su cronograma de asignaciones para distintos sectores de la población. Además de los jubilados de la administración pública, está previsto que durante este mes también reciban sus beneficios mensuales los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y los beneficiarios del programa Amor Mayor.

Todo parece indicar que los pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor recibirán su Bono de Guerra Económica en los próximos días, según reportes extraoficiales. Se estima que el proceso de depósito comience a partir del lunes 22 de septiembre, como parte del cronograma habitual del Sistema Patria.

Para este mes, el monto previsto para los pensionados rondaría los 50 dólares, lo que representa un incremento en comparación con entregas anteriores. La cifra, como es habitual, será depositada en bolívares al tipo de cambio oficial vigente y acreditada directamente en el monedero digital de cada beneficiario.

¡Hay un bono esperando por ti para cobrar los primeros días de septiembre! Mira AQUÍ cómo acceder a estos subsidios vía Sistema Patria en Venezuela. (Foto: composición GEC)

Cuáles son los bonos ya entregados en septiembre

Bono Beca Universitaria: 840,60 bolívares para estudiantes universitarios.

Beca Enseñanza Media: 566,50 bolívares para estudiantes de bachillerato.

100% Amor Mayor: 130 bolívares para adultos mayores.

Bono Único Familiar: 2.200 bolívares.

Bonos complementarios: entre 740,40 y 1.480 bolívares.

Cómo cobrar por el Sistema Patria

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.