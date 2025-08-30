A pesar de la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa Venezuela, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reveló que la canasta básica familiar experimentó un pequeño aumento en los últimos meses. Sin embargo, este incremento solo ha permitido a las familias cubrir algunos productos fundamentales para el hogar, dejando fuera muchas necesidades básicas que aún permanecen fuera del alcance de la mayoría de la población. Por ese motivo, es necesario que conozcas los primeros bonos a los que podrás acceder en septiembre.

¡Atención! Los primeros bonos que se pagarán en septiembre 2025: Conoce los montos oficiales y cómo activarlos en 4 sencillos pasos a través del Sistema Patria

Cada inicio de mes, el Gobierno de Venezuela activa los pagos correspondientes a sus programas sociales. Para la primera semana de septiembre de 2025, ya se han programado los siguientes subsidios, que serán distribuidos entre los beneficiarios de acuerdo con las políticas de asistencia social del país:

Bono Único Familiar: 1.890 bolívares

Amor Mayor: 130 bolívares

¿Qué bonos activó el Sistema Patria en agosto?

Bono Único Familiar: De 1.890 bolívares.

De 1.890 bolívares. 100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

De 130 bolívares. Beca Universitaria: De 708,80 bolívares.

De 708,80 bolívares. Corresponsabilidad y Formación: De 15.000 bolívares.

De 15.000 bolívares. Ingreso de Guerra Económica: De 16.080 bolívares.

De 16.080 bolívares. Somos Venezuela: De 708,80 bolívares el 18 de agosto.

De 708,80 bolívares el 18 de agosto. Ingreso de Guerra Económica: De 15.008 bolívares.

De 15.008 bolívares. Beca Enseñanza Media: De 472,50 bolívares.

De 472,50 bolívares. Ingreso de Guerra Económica: De 6.700,00 bolívares.

¿Cuáles son los pasos para retirar fondos en el Sistema Patria?

Accede a la plataforma del Sistema Patria ingresando tus datos de usuario. Dirígete al menú principal y selecciona la opción “Monedero”, luego haz clic en “Retiro de fondos”. Elige el monedero desde el cual deseas transferir, indica el monto y selecciona la cuenta bancaria de destino. Presiona el botón “Continuar” y confirma la operación haciendo clic en “Aceptar”. Espera a que el sistema procese la solicitud… ¡y listo! Los fondos estarán en camino a tu cuenta.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.