¡Atención! Nuevos bonos de la Patria activos: consulta aquí la lista disponible este 16 de diciembre

El sábado 13 de diciembre comenzó la entrega de distintos pagos al personal universitario mediante el Sistema Patria. Mediante sus redes sociales, se comunicó cuáles pagos estarán disponibles a partir de esta fecha y cuáles aún están pendientes de aprobación en Venezuela. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.

100% Amor Mayor: Pensionados: 130,00 bolívares.

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 1.485,10 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares.

¿Cuál es el subsidio que ya se está pagando?

Recientemente, la Plataforma Patria comenzó a distribuir el Bono de Corresponsabilidad y Formación correspondiente a diciembre de 2025.

Este beneficio está destinado específicamente a los empleados de la administración pública que forman parte de la nómina especial.

Cómo registrarse en Patria para recibir el bono

Para comenzar, ingresa al sitio web www.patria.org.ve y selecciona la opción “Registrarse”. A continuación, completa el formulario con información personal básica, incluyendo tu número de cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico.

Luego, crea un nombre de usuario y una contraseña segura. Finalmente, verifica tu número de teléfono ingresando el código que recibirás por mensaje de texto para completar el registro.

Una vez finalizada la verificación, el usuario podrá completar su perfil añadiendo información extra, como la dirección de residencia, los integrantes de su núcleo familiar y, en caso de ser necesario, los datos de su cuenta bancaria.

Si aún no cuentas con el Carnet de la Patria, puedes solicitarlo durante las jornadas especiales de emisión que organiza el Gobierno.

