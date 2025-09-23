Septiembre 2025 está por finalizar y, pese a ello, el gobierno de Nicolás Maduro continúa con la distribución de diferentes subsidios a la población más vulnerable y en situación de pobreza extrema. A pesar de que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica familiar mostró un ligero aumento, que permite a las personas adquirir ciertos productos que conforman la canasta alimentaria, el régimen chavista asignó nuevos beneficios sociales. Se trata de dos bonos importantes que ayudarán a los venezolanos en medio de la crisis social y económica. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ BONOS ACTIVÓ EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO MEDIANTE EL SISTEMA PATRIA?

En medio de diversas expectativas por la entrega de diversos estipendios en Venezuela, la plataforma Bonos Protectores Social al Pueblo informó que a partir del lunes 22 de septiembre se activó el esperado Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS). Este grupo de adultos mayores recibieron 7 800 bolívares, equivalentes a 50 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

🚨 #ATENCIÓN: Inicia la entrega del #IngresoContraLaGuerraEconómica (septiembre 2025) a través del #SistemaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro para los pensionados y pensionadas de la patria.



✅ Monto en Bs. 7.800,00@BonosSocial#22Sep pic.twitter.com/tHQ1fr0jLd — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) September 22, 2025

Así, otro de los beneficios que se entregó, a través del Sistema Patria, fue el Bono Robert Serra que está dirigido exclusivamente para los jóvenes brigadistas de entre 18 y 35 años que se encuentren debidamente registrados en el programa socio-productivo. El monto del subsidio es de 832 50 bolívares o US$ 4,99 al tipo de cambio del banco venezolano. De esta manera, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto corto del número 3532 o 67373 que indicará la llegada del bono, así como corroborar desde la aplicación móvil veMonedero.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS EN LA ENTREGA DE LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Las autoridades locales recomendaron a la población a mantenerse informados de los canales oficiales para evitar posibles fraudes o estafas en la entrega de los bonos. A continuación, algunas recomendaciones: