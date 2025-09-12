El último jueves 11 de septiembre, el Sistema Patria activó el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica, beneficio dirigido a los trabajadores del sector público. La transferencia se realiza de manera directa al monedero digital y corresponde a un monto de 18.720 bolívares, según confirmaron las redes oficiales de la plataforma.

La entrega de este subsidio se llevará a cabo de manera escalonada para distintos grupos de la población, incluyendo jubilados y pensionados. Los usuarios recibirán notificaciones a través de mensajes de texto, lo que les permitirá aceptar el bono y trasladar los fondos a sus cuentas bancarias. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DEL INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA?

Los trabajadores de la administración pública que resulten seleccionados recibirán un mensaje de texto enviado desde los números 3532 o 67373. Al confirmar la notificación, podrán ingresar a la página oficial de Patria, aceptar el depósito y disponer del dinero en su cuenta bancaria, según informa la plataforma Meridiano.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE PAGOS PARA SEPTIEMBRE?

El plan de distribución de este subsidio contempla tres fechas claves en el mes: el 11 de septiembre se inició con los trabajadores activos; el 17 de septiembre está programado el abono para los jubilados que no reciben Cestaticket, con un monto de 112 dólares indexados; mientras que el 22 de septiembre corresponde a pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor, quienes recibirán 50 dólares indexados.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿CÓMO REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?