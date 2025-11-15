En un contexto de incertidumbre y movimiento político en Venezuela, el régimen que preside Nicolás Maduro continúa otorgando una serie de beneficios sociales a la población. En esta oportunidad, se conoció que se activó el esperado Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica con un ligero aumento para los trabajadores del sector público, correspondiente a noviembre 2025. Ante ello, con el objetivo de evitar diversas estafas o fraudes a los beneficiarios, a través del Sistema Patria, se notifica la llegada del estipendio mediante diversas modalidades. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO RECIBEN LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DEL BONO GUERRA?

A través de su plataforma oficia de Canal Patria Digital, se conoció que este viernes 14 de diciembre se activó uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del sector público: el Ingreso de Guerra Económica junto a Ingreso de Fin de Año, correspondiente a noviembre 2025. En esta oportunidad, este grupo recibirá, mediante el Sistema Patria, un monto de 28.080 bolívares, equivalente a US$ 119,55, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, los empleados de la administración pública obtendrán la Bonificación de Fin de Año por un monto de 4.680 bolívares o US$ 19,93, conforme el tipo de cambio del BCV. Este estipendio ha registrado un aumento del 17,58 % en bolívares respecto al pago de octubre de 2025, cuando el monto otorgado fue de 23.880 bolívares. Por otro lado, es importante mencionar que desde inicios de noviembre se viene otorgando una serie de bonos, como el Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación, entre otros.

¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA EN VENEZUELA?

En caso de tener inconvenientes para cobrar mediante el Sistema Patria, deben saber que los bonos se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, si existe retrasos en la entrega, las causas podrían ser a la falta de actualización de los datos personales, por lo que se recomienda lo siguiente:

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario o beneficiario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco donde recibes el dinero.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales en el Sistema Patria.

