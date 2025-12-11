El último miércoles 10 de diciembre de 2025, las autoridades venezolanas iniciaron la entrega del beneficio llamado “Corresponsabilidad y Formación”. El pago, correspondiente al mes actual, se comenzó a liberar por medio del sistema estatal Patria. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre este subsidio en Venezuela.

¿Qué más debes saber sobre el bono “Corresponsabilidad y Formación”?

El beneficio monetario, cuya entrega inició de manera progresiva, está destinado a los empleados del sector público que forman parte de la nómina especial. Cabe destacar que el monto acreditado no es uniforme, pues cambia según la institución en la que labore cada persona y el cargo que desempeñe, según precisó el comunicado oficial.

Así debes registrarte en Patria para acceder al bono

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

