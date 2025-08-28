El trámite para obtener la visa americana tendrá cambios importantes a partir de septiembre. Las autoridades estadounidenses han dispuesto una nueva medida que busca reforzar los mecanismos de control y verificación en cada solicitud, afectando tanto a quienes aplican por primera vez como a los que desean renovar su documento.

Este ajuste implica un requisito adicional que se suma a los ya conocidos, con el fin de garantizar la autenticidad de los datos aportados por los usuarios y reducir los riesgos de fraude o suplantación de identidad. A continuación, te contamos qué debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL NUEVO REQUISITO PARA LA VISA AMERICANA?

Desde septiembre, los solicitantes deberán presentar documentación extra que respalde de manera clara su historial personal y financiero. Este paso se suma a los comprobantes habituales y se convierte en un requisito obligatorio, tanto en procesos de primera solicitud como en renovaciones.

¿POR QUÉ LAS AUTORIDADES IMPLEMENTARON ESTA MEDIDA?

De acuerdo con la información oficial, este cambio busca elevar los estándares de seguridad en los trámites migratorios. La intención es minimizar la posibilidad de que existan solicitudes con información falsa, incompleta o suplantada, además de fortalecer la verificación de datos financieros y personales, según informa la plataforma Meridiano.

¿QUÉ DOCUMENTOS YA SE EXIGÍAN EN EL PROCESO?

Hasta ahora, los aplicantes debían reunir los siguientes requisitos básicos:

Pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses.

Completar el formulario DS-160 en línea.

Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Mostrar la constancia de cita en la embajada o consulado.

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS EXPERTOS A LOS SOLICITANTES?

Los especialistas sugieren iniciar la preparación con mayor anticipación, pues reunir la documentación adicional puede tomar tiempo. También insisten en consultar de manera frecuente la página oficial de la embajada de Estados Unidos, donde se actualizan los detalles del proceso, para evitar errores o retrasos el día de la cita.