El Gobierno de Venezuela comenzó a liberar uno de los bonos que más expectativa generaron en el mes: el “Ingreso Contra la Guerra Económica” correspondiente a noviembre. Este apoyo económico ya fue transferido a las cuentas digitales de los usuarios dentro del Sistema Patria, donde queda disponible para su uso o retiro según las opciones habilitadas.

¡Atención Venezuela! Bono ‘Contra la Guerra Económica’ de noviembre ya está disponible e incluye un nuevo aumento

Este aporte monetario está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que forman parte del Sistema Patria. El monto entregado refleja un aumento del 17,58% en bolívares respecto al que se otorgó en febrero de 2025; medido en dólares, el ajuste representa un aumento del 2,36%.

Para el mes de noviembre, el beneficio conocido como “Ingreso Contra la Guerra Económica” se fijó en 11.700 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela vigente para el martes 25 de noviembre, este valor se traduce en aproximadamente 48,03 dólares.

Pasos para cobrar el bono para pensionados

Accede al portal Patria: Ingresa a www.patria.org.ve utilizando tu número de cédula y tu contraseña.

Ingresa a utilizando tu número de cédula y tu contraseña. Verifica tu identidad: Confirma la imagen de seguridad y completa el código de verificación que se muestra.

Confirma la imagen de seguridad y completa el código de verificación que se muestra. Acepta el bono: Desde la página principal, entra en la sección Protección Social , selecciona el bono que deseas recibir y confirma la asignación.

Desde la página principal, entra en la sección , selecciona el bono que deseas recibir y confirma la asignación. Revisa tu saldo: Dirígete al menú Monedero para visualizar el monto disponible.

Dirígete al menú para visualizar el monto disponible. Realiza la transferencia a tu banco: Haz clic en Retiro de Fondos , escoge la cuenta bancaria registrada, ingresa el monto a retirar y presiona Continuar .

Haz clic en , escoge la cuenta bancaria registrada, ingresa el monto a retirar y presiona . Confirma la operación: Verifica que todos los datos sean correctos y haz clic en Aceptar para completar el proceso exitosamente.

¿Qué se recomienda a los usuarios de Sistema Patria?

La plataforma también recomienda mantener la información del usuario al día para asegurar la entrega adecuada de los apoyos. Entre los elementos que conviene revisar se incluyen:

Dirección de correo electrónico y contacto telefónico.

Situación laboral registrada en el sistema.

Asimismo, recuerdan que desde la misma interfaz se pueden realizar pagos de servicios básicos, como energía eléctrica, suministro de agua y telecomunicaciones.