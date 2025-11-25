En diversas regiones de Venezuela, miles de ciudadanos reciben diferentes ayudas económicas otorgadas por el Gobierno Bolivariano. En esta ocasión, la atención se centra en los pensionados, quienes forman parte del grupo que accede a un beneficio cuyo valor ha sido recientemente ajustado. De acuerdo con la información difundida en el país, el Sistema Patria es la plataforma encargada de depositar a los adultos mayores el apoyo denominado “Ingreso Contra la Guerra Económica”. Este aporte también se entrega, en fechas concretas de noviembre, a los trabajadores del sector público.

¡Atención Venezuela! Bono de Guerra Económica HOY: revisa fechas de pago y montos con aumento de fin de año vía Sistema Patria

En Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, millones de jóvenes y adultos mayores reciben mensualmente diversos apoyos económicos. Durante noviembre, un amplio sector de la población continúa percibiendo de manera regular estas subvenciones, dirigidas a tres grupos específicos.

En este marco, se informa que el próximo pago del “Ingreso Contra la Guerra Económica” correspondiente a noviembre de 2025 se realizará siguiendo el mismo procedimiento que se aplicó en octubre. A partir del viernes 14 de noviembre, el beneficio comenzó a distribuirse entre los empleados del sector público, funcionarios del Estado y pensionados que también cuentan con el bono de alimentación.

Video recomendado

¿Qué más debes saber sobre el Bono de Guerra Económica?

El nuevo monto asignado a este grupo de trabajadores y demás beneficiarios alcanza 28.080 bolívares, equivalentes a 118,75 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, a partir de la misma fecha recibirán la Bonificación de Fin de Año, cuyo valor es de 4.680 bolívares.

Respecto al pago del “Ingreso Contra la Guerra Económica” de noviembre de 2025, resulta clave destacar la función del veMonedero, una herramienta que facilita el retiro de los fondos acumulados. Asimismo, tienen especial importancia los mensajes enviados por el Sistema Patria desde los números cortos 3532 o 67373, mediante los cuales se notifica a cada usuario sobre la acreditación del beneficio y se confirma el depósito en las cuentas activas del beneficiario.

¿No sabes cómo cobrar el Bono Guerra Económica en noviembre? Sigue estos pasos y accede al beneficio vía Sistema Patria

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.