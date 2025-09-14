Tras el inicio de septiembre 2025, el Sistema Patria reactivó la entrega mensual de beneficios sociales, una medida del Gobierno de Nicolás Maduro orientada a respaldar a los sectores más afectados por la crisis económica y social del país. Los subsidios presentan incrementos en sus montos con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación que perjudica el bolsillo de los ciudadanos diariamente. En ese contexto, se activó el Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica dirigido a una parte de la población. Este estipendio permitirá que los beneficiados puedan solventar ciertos gastos, pese al alza de ciertos productos de la canasta básica. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO GUERRA?

Según la plataforma de Bonos Protectores Social Al Pueblo, el régimen de Nicolás Maduro empezó desde el 11 de septiembre con la distribución del esperado Bono Contra la Guerra Económica, a través del Sistema Patria, para los trabajadores activos de la administración pública. En esta oportunidad, el estipendio tuvo un ligero incremento de 16,41 %, es decir, que se les asignó un monto de 18 720 bolívares o US$ 117,79, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El #SistemaPatria informa que inicio la entrega del #IngresoContraLaGuerraEconómica (septiembre 2025) enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro para los servidores públicos.@BonosSocial pic.twitter.com/YExLh6MilC — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) September 12, 2025

Por otro lado, se espera, según medios locales, que en los próximos días se entregue el Bono Guerra para pensionados y jubilados, a través del Sistema Patria. Asimismo, las autoridades locales instaron a la población a mantenerse informados de los canales oficiales para evitar posibles fraudes o estafas. A continuación, algunas recomendaciones:

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.

¿CÓMO RECIBIR LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Para acceder a estos bonos, los beneficiarios deben mantener sus datos actualizados en el sistema. Por lo tanto, entre los pasos principales a seguir se destacan los siguientes: