El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) puso en marcha una jornada especial a nivel nacional para este sábado 11 de octubre, destinada a la verificación y actualización de datos. Esta iniciativa en Venezuela está dirigida exclusivamente a ciudadanos naturalizados cuyos números de cédula se encuentren en el rango comprendido entre 22 millones y 32 millones.

La convocatoria fue dada a conocer a través de los canales digitales oficiales del organismo, como parte de su esfuerzo por mantener al día su base de datos y garantizar una atención más eficiente.

Horario de esta jornada especial de verificación de datos

Las sedes del SAIME en todo el país estarán operativas en horario corrido, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Para participar en esta jornada de verificación, los ciudadanos deberán presentar una serie de requisitos específicos, los cuales te detallamos a continuación:

Para venezolanos: Se solicita una copia sencilla del Acta de Nacimiento.

Para ciudadanos naturalizados: Es necesario presentar una copia de la Gaceta Oficial o del Certificado de Naturalización.

Es importante resaltar que no se requiere agendar cita ni realizar registro previo; únicamente es indispensable acudir con la documentación solicitada por el SAIME.

¿Por qué es importante participar de este procedimiento?

Actualizar y validar los datos personales y biométricos es un paso crucial para todos los ciudadanos, ya sean venezolanos o naturalizados. Este proceso permite confirmar la identidad de cada individuo, facilitando la regularización migratoria, la gestión de trámites administrativos y la corrección de cualquier error o inconsistencia en los registros oficiales.

Qué debes saber sobre el SAIME

El SAIME, que significa Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, es la institución en Venezuela encargada de manejar todo lo relacionado con la identidad de las personas. Esto incluye la emisión de cédulas de identidad para los venezolanos, así como pasaportes y otros documentos migratorios. Su función principal es garantizar que cada ciudadano y residente tenga un documento oficial que acredite su identidad y nacionalidad, facilitando así su movilidad y acceso a diversos servicios.

Además, el SAIME también regula la entrada y salida del país para extranjeros y venezolanos, controlando aspectos migratorios como visas y permisos. Es una entidad clave para mantener el orden en la identificación y el control migratorio dentro de Venezuela, contribuyendo a la seguridad nacional y al reconocimiento legal de las personas en el territorio.