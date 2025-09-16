Durante septiembre 2025, el gobierno de Nicolás Maduro ha entregado diversos beneficios económicos a la población, quienes tienen que enfrentar día a día la fuerte crisis social y financiera. Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, lo que permite a las personas cubrir solo algunos de los productos que conforman la canasta alimentaria. A pesar de los indicadores, el régimen chavista anunció que se acaba de habilitar un nuevo bono dirigido a venezolanos en situación de vulnerabilidad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO BONO A ACTIVARSE EN VENEZUELA?

A través de sus plataformas oficiales, el Canal Patria Digital informó que desde este martes 16 de septiembre se activó el esperado Bono de Guerra dirigido exclusivamente para el personal jubilado de la administración pública, correspondiente al presente mes. Los beneficiarios del subsidio recibirán a través del Sistema Patria un monto de 17 472 bolívares, equivalente a US$ 108,90 dólares, conforme con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). En cuanto al Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados y pensionadas del IVSS, se espera que se deposite en los próximos días.

Como se recuerda, de acuerdo con la plataforma de Bonos Protectores Social Al Pueblo, el régimen de Nicolás Maduro empezó desde el pasado 11 de septiembre con la distribución del esperado Bono Contra la Guerra Económica, a través del Sistema Patria, para los trabajadores activos de la administración pública. En esta oportunidad, el estipendio tuvo un ligero incremento de 16,41 %, es decir, que se les asignó un monto de 18 720 bolívares o US$ 117,79, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS EN LA ENTREGA DE LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Las autoridades locales recomendaron a la población a mantenerse informados de los canales oficiales para evitar posibles fraudes o estafas en la entrega de los bonos. A continuación, algunas recomendaciones: