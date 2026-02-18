En el Venezuela permanece operativo un esquema de distribución de carburante con tarifa preferencial, destinado a conductores que cumplan las condiciones fijadas por las autoridades nacionales y estén afiliados a la plataforma Patria. A través de este mecanismo, los propietarios de autos o motocicletas registrados pueden revisar una planificación semanal que indica cuáles dígitos finales de matrícula están habilitados para cargar gasolina durante los días 18 y 19 de febrero de 2026.

¡Atención, Venezuela! Esto es lo que sí debes saber sobre la gasolina que te toca el 18 y 19 de febrero

Lunes 16 de febrero: Placas terminadas en 1 y 2

Placas terminadas en Martes 17 de febrero: Placas terminadas en 3 y 4

Placas terminadas en Miércoles 18 de febrero: Placas terminadas en 5 y 6

Placas terminadas en Jueves 19 de febrero: Placas terminadas en 7 y 8

Placas terminadas en Viernes 20 de febrero: Placas terminadas en 9 y 0

Placas terminadas en Sábado 21 de febrero: Placas terminadas en 1 y 2

Placas terminadas en Domingo 22 de febrero: Placas terminadas en 3 y 4

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.