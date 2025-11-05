En noviembre de 2025, la plataforma digital veMonedero, integrada al Sistema Patria, sigue siendo una pieza clave dentro de las políticas sociales del Gobierno de Venezuela. A través de este sistema se canalizan distintos bonos y programas de apoyo económico que buscan aliviar la situación de los hogares, sobre todo de aquellos con mayores necesidades.

En este contexto, el Ejecutivo nacional ha anunciado nuevas bonificaciones que comenzaron a entregarse a partir del 4 de noviembre, como parte del plan de asistencia mensual dirigido a millones de ciudadanos registrados en la plataforma. A continuación, te contamos cuáles son los bonos que se activarán en las próximas horas de este miércoles.

¡Atención, Venezuela! Estos son los bonos que se activarán en las próximas horas de este miércoles 5 de noviembre para cobrar Vía Sistema Patria

El primero es el Bono Complementario, que en octubre otorgó montos de 900 y 1.800 bolívares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Para noviembre de 2025, se estima que las asignaciones aumenten ligeramente, ubicándose entre 1.060 y 2.120 bolívares. Este beneficio está destinado a los usuarios de los programas Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros planes sociales.

Asimismo, se mantiene el Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido a los trabajadores del sector público que forman parte de la nómina especial del Estado. En este caso, se prevé que el monto supere los 10.000 bolívares.

Finalmente, continúa la entrega de la Misión 100% Amor Mayor, una ayuda de 130 bolívares destinada a los adultos mayores, como reconocimiento al esfuerzo de los abuelos y abuelas de la Patria.

Conoce los bonos que el Sistema Patria activará en noviembre: montos, beneficiarios y cómo cobrarlos de manera correcta

Bono Contra la Guerra Económica para trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Bono Especial Chamba Juvenil.

Bono Robert Serra.

Bono 100 % Amor Mayor.

Bono Cultores Populares.

Bono El Buen Pastor.

Bono Especial Cuadrantes de Paz.

Cómo saber si eres beneficiario de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

VIDEO RECOMENDADO

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.