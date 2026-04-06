En Venezuela se mantiene activo un esquema gubernamental que controla la comercialización de gasolina a bajo costo. Este apoyo está destinado exclusivamente a los conductores que forman parte del sistema oficial y que cuentan con sus datos debidamente actualizados en el registro correspondiente. El acceso al combustible se gestiona a través de un calendario semanal rotativo, el cual se organiza tomando en cuenta el número final de la placa del vehículo. A partir de este criterio, se asignan jornadas específicas para que cada persona pueda acudir a las estaciones de servicio y abastecerse. Este método permite organizar la demanda y disminuir la acumulación de vehículos en los puntos de despacho, haciendo más eficiente el proceso. Asimismo, favorece una distribución más uniforme del combustible a lo largo de la semana, evitando largas filas y demoras excesivas. Así, el suministro se realiza de manera progresiva, lo que optimiza la supervisión del sistema y garantiza que el beneficio llegue a quienes cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades.

Atención Venezuela: mira AQUÍ cuándo accedes a la gasolina subsidiada del 6 al 12 de abril

Lunes 6 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Martes 7 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 8 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 9 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 10 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 11 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 12 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.