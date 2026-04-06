Por Redacción EC

En Venezuela se mantiene activo un esquema gubernamental que controla la comercialización de gasolina a bajo costo. Este apoyo está destinado exclusivamente a los conductores que forman parte del sistema oficial y que cuentan con sus datos debidamente actualizados en el registro correspondiente. El acceso al combustible se gestiona a través de un calendario semanal rotativo, el cual se organiza tomando en cuenta el número final de la placa del vehículo. A partir de este criterio, se asignan jornadas específicas para que cada persona pueda acudir a las estaciones de servicio y abastecerse. Este método permite organizar la demanda y disminuir la acumulación de vehículos en los puntos de despacho, haciendo más eficiente el proceso. Asimismo, favorece una distribución más uniforme del combustible a lo largo de la semana, evitando largas filas y demoras excesivas. Así, el suministro se realiza de manera progresiva, lo que optimiza la supervisión del sistema y garantiza que el beneficio llegue a quienes cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades.