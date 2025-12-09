¡Atención, Venezuela! Ya comenzó el Bono Complementario Familiar y estos son los gastos que por fin podrás cubrir

El Sistema Patria comenzó a entregar el subsidio “Complementario Familiar” correspondiente al mes de diciembre de 2025 en Venezuela. La activación de este beneficio fue anunciada a través de una actualización publicada en el Blog Patria, confirmando así que el pago ya está disponible para los hogares registrados. Con este anuncio, se abre el último ciclo de ayudas del año, por lo que a continuación encontrarás la información esencial.

De acuerdo con la información difundida, el depósito de este beneficio en la Plataforma Patria está previsto para realizarse entre el 2 y el 10 de diciembre, dentro de la ventana establecida para su entrega.

“Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!”, indica el mensaje que deberán recibir los beneficiarios de este subsidio.

Los usuarios recibirán la notificación de su beneficio a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532, así como mediante la aplicación veMonedero.

El beneficio asignado para este mes tiene un valor de 3.705 bolívares, cifra que equivale a 14,86 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del miércoles 3 de diciembre, cuando el dólar se ubicó en 249,19 bolívares. Esta entrega representa un incremento de 11,26 % respecto a la del mes anterior, cuando el apoyo fue de 3.330 bolívares (13,36 dólares). Si bien no cubre por completo el costo de la canasta básica, sí ofrece un alivio para la compra de insumos esenciales.

Con este monto, una familia puede acceder a ciertos alimentos básicos: alrededor de 2,5 kg de pollo entero (9,50 dólares), cinco litros de leche completa (2,84 dólares cada uno) o un kilogramo de café, considerando que el paquete de 500 g cuesta 6,95 dólares. Estos valores fueron verificados por el equipo de El Diario a través de los portales de los supermercados Gama y Forum, tomando como referencia la tasa del BCV del 3 de diciembre de 2025.

En materia de productos de limpieza, el subsidio alcanza para adquirir, por ejemplo, dos litros de desinfectante (3,94 dólares por unidad) o un litro de lavaplatos (4,29 dólares). Para artículos de higiene personal, el monto permite comprar tres paquetes de papel higiénico (3,94 dólares cada uno, en presentación de cuatro rollos), una crema dental (3,48 dólares) o un envase de 400 ml de shampoo, cuyo precio ronda los 11,39 dólares.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.

Este apoyo económico cumple dos propósitos esenciales: ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que carecen de pensión formal y facilitar su incorporación a otros planes sociales que puedan activarse en el futuro.

De cara a diciembre de 2025, el programa tiene previsto sumar a más adultos mayores a su lista de beneficiarios. Para estas nuevas inclusiones, se tomarán en cuenta varios criterios fundamentales, entre ellos:

Mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 forman parte del grupo etario considerado para las nuevas incorporaciones.

No contar con una pensión del IVSS ni con ningún otro ingreso previsional similar es un requisito indispensable. Además, se exige tener el perfil actualizado y activo dentro del Sistema Patria, pues es la plataforma a través de la cual se valida y otorga el beneficio.

Junto con los requisitos ya mencionados, el programa también considera a los siguientes grupos como elegibles para recibir el beneficio:

Personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión regular, quienes constituyen la población prioritaria.

Adultos mayores que se encuentran a la espera de la verificación de su pensión IVSS, y que, mientras tanto, reciben este apoyo temporal.

Ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, identificados a través de los Consejos Comunales o de las Misiones Sociales, quienes pueden ser incorporados por recomendación directa de estas instancias.

