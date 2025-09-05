Desde inicios de 2025, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) implementó nuevos montos para tramitar el pasaporte venezolano, tanto en su versión regular como en la opción rápida, comúnmente conocida como express. Estas tarifas están sujetas a la tasa oficial del dólar establecida diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que significa que pueden variar constantemente según el valor de la moneda.

El costo del pasaporte varía notablemente según la edad del solicitante, y el pago debe realizarse exclusivamente en bolívares a través de los medios oficiales habilitados por el Saime. A continuación, te mostramos cuánto debes pagar por este documento según el grupo etario.

¡Atención, viajeros! Conoce cuánto cuesta sacar el pasaporte en Venezuela hoy, 5 de septiembre: tarifas oficiales en dólares y bolívares te sorprenderán

El costo para tramitar el pasaporte en Venezuela varía según la edad del solicitante y el tipo de documento solicitado (ordinario o habilitado/express). Los montos, calculados en función del tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), se pagan exclusivamente en bolívares a través de los canales autorizados.

Para este 5 de septiembre, la tasa oficial del dólar, publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), se ubica en 152,82 bolívares por unidad, cifra que sirve como base para calcular las tarifas del pasaporte en moneda nacional.

Pasaporte ordinario

Niños de 3 meses a 3 años: 120 dólares o Bs. 18.338,40

120 dólares o Bs. 18.338,40 Menores de 3 a 17 años con 11 meses: 164 dólares o Bs. 25.062,48

164 dólares o Bs. 25.062,48 Mayores de 18 años: 216 dólares o Bs. 33.009,12

Pasaporte habilitado (express)

Niños de 3 meses a 3 años: 290 dólares o Bs. 44.317,80

290 dólares o Bs. 44.317,80 Menores de 3 a 17 años con 11 meses: 310 dólares o Bs. 47.374,20

310 dólares o Bs. 47.374,20 Mayores de 18 años: 350 dólares o Bs. 53.487,00

¿Cuáles son las formas de pago?

Para cancelar el trámite del pasaporte, el Saime exige que el pago se realice únicamente en bolívares y de forma electrónica. No se aceptan pagos en efectivo, y solo se pueden usar tarjetas de débito de bancos nacionales. Actualmente, las entidades autorizadas para procesar estos pagos son el Banco de Venezuela, Banesco, Mercantil y Bancamiga.

El costo para tramitar el pasaporte en Venezuela varía según la edad del solicitante y el tipo de documento solicitado (ordinario o habilitado/express) | Foto: VOA

Qué es lo que debes saber sobre el SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) es la institución del Estado venezolano encargada de garantizar el derecho a la identificación y de gestionar trámites migratorios y de extranjería. Su labor incluye la emisión de documentos y el control de entradas y salidas del país.

Sus funciones principales son:

Identificación: entrega y renovación de la Cédula de Identidad para venezolanos y extranjeros, emisión del pasaporte biométrico y trámites relacionados con la nacionalidad, como renuncia o recuperación.

Migración: control de movimientos migratorios y suspensión de prohibiciones de salida del territorio nacional.

Extranjería: tramitación de visas, permisos especiales y nacionalidad para extranjeros, además del registro correspondiente.

El Saime dispone de un portal web (siic.saime.gob.ve) para certificación de datos, pasaportes y consultas migratorias. También cuenta con oficinas en todo el país para atención presencial.

Su rol es clave, pues mediante la Cédula de Identidad y el pasaporte garantiza a los venezolanos un documento válido para identificarse y ejercer el derecho a la movilidad internacional.