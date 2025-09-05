Millones de familias en Venezuela ya comenzaron a recibir el Bono Único Familiar correspondiente al mes de septiembre de 2025, según anunció el Sistema Patria. Esta ayuda económica, que se otorga de manera automática y por fases, forma parte del conjunto de medidas sociales destinadas a reforzar el ingreso de los hogares más vulnerables. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Cuánto es el monto del Bono Único Familiar?

En esta edición del bono, cada hogar beneficiario recibe un total de 2.200 bolívares, lo que representa cerca de 14,50 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela al 4 de septiembre. Cabe destacar que en agosto, el monto fue de 1.890 bolívares, equivalente a unos 14,96 dólares al tipo de cambio de ese momento, según datos reportados por el portal El Estímulo.

Los programas que integran el Bono Único Familiar

Este bono unifica varios programas sociales en un solo pago, entre los que se incluyen Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. La intención del Gobierno con esta medida es simplificar la distribución de ayudas y ampliar su alcance para beneficiar a más familias en todo el país.

En esta edición del bono, cada hogar beneficiario recibe un total de 2.200 bolívares | Foto: EFE

Cómo saber si recibirás un bono

Los beneficiarios del bono son notificados a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532. Una vez recibido, deben ingresar a la Plataforma Patria, verificar la asignación en su perfil y aceptar el subsidio para activarlo. Quienes utilizan la app veMonedero también tienen la opción de confirmar el depósito directamente desde su dispositivo móvil y gestionar los fondos disponibles de forma inmediata.

Así debes registrarte en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

Así debes cobrar un bono en Sistema Patria

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.