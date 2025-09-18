El Gobierno de Venezuela ha puesto en marcha una nueva fase de entrega de bonos a través del Sistema Patria, dirigida principalmente a los sectores más golpeados por la crisis económica. En un contexto de dificultades prolongadas y marcada precariedad, estos subsidios representan un respiro temporal para numerosas familias que luchan por cubrir sus necesidades básicas. Entre estos se encuentra el conocido como Somos Venezuela. Aquí te contamos todos los detalles.

¡Atención! Ya están pagando el estipendio de Somos Venezuela de septiembre: mira cuánto te toca ahora

De acuerdo con información difundida por el canal oficial Patria Digital en Telegram, los beneficiarios comenzaron a recibir este jueves un monto de 832,50 bolívares, equivalente a unos 5,08 dólares según la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Cabe destacar que este pago refleja un incremento del 17,45% en bolívares respecto al mes anterior, cuando los beneficiarios percibieron 708,80 bolívares durante agosto.

Cómo cobrar en Bono Somos Venezuela

El bono Somos Venezuela es uno de los subsidios que actualmente generan expectativa y ya pueden ser cobrados.

Quienes reciban la notificación de pago deben ingresar a la plataforma del Sistema Patria y dirigirse a la sección “Monedero” para aceptar el bono asignado. Este paso es obligatorio, ya que el subsidio no se acredita automáticamente. Los usuarios cuentan con un plazo máximo de 15 días para confirmar la recepción; de lo contrario, el beneficio será retirado de la billetera virtual y no podrá recuperarse. Una vez aceptado, deben completar un sencillo procedimiento para transferir los fondos a su cuenta bancaria registrada. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Ingresa al portal oficial. Accede al sitio web del Sistema Patria a través del enlace: www.patria.org.ve.

Dirígete a la sección “Inicio”. Una vez dentro con tus credenciales, ubica la opción de “Inicio” en el menú principal.

Confirma el bono. En el apartado “Protección Social”, encontrarás la notificación del bono. Haz clic en “Aceptar” para confirmar la recepción.

Revisa tu teléfono móvil. Recibirás un mensaje de texto en tu número afiliado, confirmando que el bono ha sido acreditado en tu monedero.

Ingresa a la sección “Monedero”. En la plataforma, selecciona la opción “Monedero” para gestionar los fondos disponibles.

Realiza la transferencia bancaria. Escoge el monedero de origen, indica el monto que deseas transferir y selecciona la cuenta bancaria registrada como destino.

Confirma la transacción. Haz clic en “Continuar” y luego en “Aceptar” para validar la operación.

Verifica que todo esté correcto. El sistema te mostrará un mensaje indicando que la transacción fue exitosa. Revisa tu cuenta bancaria para confirmar que los fondos hayan sido depositados.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.